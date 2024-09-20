В Благоварском районе Башкирии вывели из оборота более 100 га сельхозугодий

В Благоварском районе Башкирии выведены из оборота 101 га сельскохозяйственных угодий, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

В августе этого года надзорное ведомство после обращения администрации Балышлинского сельсовета провело внеплановое выездное обследование земельного участка сельхозназначения.

«Установлено, что на площади 101 га угодий для сельскохозяйственного производства, расположенном вблизи деревни Камышлы Благоварского района, идет полное зарастание сорняками. В южной части участка вдоль дороги организован перегон сельскохозяйственных животных. Поверхность почвы полностью утрамбована, признаков ведения сельскохозяйственного производства (посев, вспашка, сенокошение) на этом земельном участке не выявлено», — констатировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Арендатору земель ООО ФХ «Квадро-А» вынесено предостережение об устранении зарастания участка многолетними сорняками и о приведении его в состояние, пригодное для использования по назначению.

Как сообщал ранее Башинформ со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ Руслана Байкеева, из 6,2 млн га сельскохозяйственных земель в Башкирии площадь неиспользуемых земель или потенциальной пашни для ввода в оборот составляет 209 тысяч га.