В башкирском Зауралье обсудят меры господдержки бизнеса

В Баймаке 26 сентября состоится бизнес-конференция «Стартап-горизонты», на которой деловое сообщество Зауралья обсудит меры государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе минтруда региона.

Предприниматели, самозанятые и желающие открыть своё дело вместе со спикерами обсудят варианты налогового режима, сделав акцент на самозанятости, разберут преимущества и типичные ошибки бизнес-планирования, узнают, как подготовиться к презентации проекта при участии в программах поддержки бизнеса. Участники встречи детально разберут действующие в Башкирии меры господдержки малого и среднего предпринимательства.

«Самозанятость — это не просто тренд, а новая реальность рынка труда. Государство поддерживает развитие сектора, создавая благоприятные условия для регистрации и ведения деятельности. С начала года через центры занятости открыли свое дело 160 человек, в том числе благодаря программе единовременной финансовой помощи. На поддержку предпринимательской инициативы выделяется 165 тысяч рублей. При этом, если человека признают малоимущим, он может заключить социальный контракт на открытие бизнеса, там сумма выше — до 350 тысяч рублей. Более тысячи жителей нашей республики уже воспользовались этой возможностью», — прокомментировала и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

На бизнес-конференции «Стартап-горизонты» также поговорят о востребованных бизнес-идеях, о том, как правильно выбрать нишу для открытия своего дела. Спикеры научат обращаться с данными, необходимыми для эффективного анализа рынка, целевой аудитории и конкурентов.

«Конференция „Стартап-горизонты“, которая состоится в здании администрации Баймакского района, станет уникальной площадкой для помощи предпринимателям, где в одном месте соберутся организации и ведомства, которые помогают развиваться бизнесу в республике», — добавили в пресс-службе минтруда Башкирии.

Как сообщал Башинформ, с начала 2024 года в Башкирии запустили своё дело и закрыли часть расходов за счет стартапа от государства более тысячи начинающих предпринимателей. Всего по социальным контрактам 3055 жителям республики выплачено 560 млн рублей. Благодаря такой поддержке люди получают финансовую помощь на открытие своего бизнеса, заведение личного подсобного хозяйства, при поиске работы и других обстоятельствах, связанных с трудной жизненной ситуацией.

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