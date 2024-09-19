В Башкирии заключено более 3 тысяч социальных контрактов

С начала 2024 года в Башкирии запустили своё дело и закрыли часть расходов за счет стартапа от государства более тысячи начинающих предпринимателей. Всего по социальным контрактам 3055 жителям республики выплачено 560 млн рублей. Благодаря такой поддержке люди получают финансовую помощь на открытие своего бизнеса, заведение личного подсобного хозяйства, при поиске работы и других обстоятельствах, связанных с трудной жизненной ситуацией.

Как пояснили в минтруда РБ, самые востребованные направления — это индивидуальная предпринимательская деятельность (1062 контракта), поиск работы (892) и ведение личного подсобного хозяйства (748).

В рамках соцконтракта обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин.

«Социальный контракт — это тот механизм, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе», — отметила глава ведомства Ленара Иванова.

Так, с помощью социального контракта бирянка Татьяна Коновалова смогла реализовать свою мечту и открыть массажный кабинет. Женщина уже имела сертификат и хотела открыть своё дело, но не хватало средств. Узнав о такой возможности, она подала заявку и получила максимальную сумму поддержки для начинающих предпринимателей — 350 тыс. рублей. На эти деньги она приобрела профессиональное оборудование, обучилась специальному лечебно-оздоровительному массажу и новым методикам по укреплению организма.

В минтруда напомнили, что основное условие для заключения соцконтракта — среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума. Подать заявление можно как через органы соцзащиты, отделения МФЦ, так и на портале Госуслуг. Подробную консультацию по условиям участия в программе можно получить во всех филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения, центрах занятости, службах семьи республики, а также в отделениях МФЦ.

Как сообщал «Башинформ», с начала года социальные контракты заключили около 2 тыс. семей с детьми.