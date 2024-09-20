Башкирия продала 3,3 тысячи тонн пшеницы на внутренний рынок России

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало почти 3,3 тысячи тонн зерна продовольственной пшеницы, подготовленного сельхозтоваропроизводителями из Альшеевского, Гафурийского, Мелеузовского, Чишминского, Туймазинского районов Башкирии для отгрузки в Ленинградскую область, Татарстан и Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отобранные пробы зерна прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам лабораторных экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено, — подчеркнули в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии. — Продукция отгружена на внутренний рынок России».

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии на данный момент обмолочено 1 млн 70 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами — это 73% всех площадей. Средняя урожайность составляет почти 22 центнера с гектара. Валовый сбор зерна составил 2,34 млн тонн.