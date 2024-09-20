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20 Сентября , 10:39

Башкирия продала 3,3 тысячи тонн пшеницы на внутренний рынок России

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало почти 3,3 тысячи тонн зерна продовольственной пшеницы, подготовленного сельхозтоваропроизводителями из Альшеевского, Гафурийского, Мелеузовского, Чишминского, Туймазинского районов Башкирии для отгрузки в Ленинградскую область, Татарстан и Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отобранные пробы зерна прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам лабораторных экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено, — подчеркнули в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии. — Продукция отгружена на внутренний рынок России».

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии на данный момент обмолочено 1 млн 70 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами — это 73% всех площадей. Средняя урожайность составляет почти 22 центнера с гектара. Валовый сбор зерна составил 2,34 млн тонн.

Автор:Галина Бахшиева
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