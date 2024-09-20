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20 Сентября , 10:19

В Башкирии обмолочено 73% посевов

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

В Башкирии обмолочено 1 млн 70 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами — это 73% всех площадей. Средняя урожайность составляет почти 22 ц/га. Валовый сбор зерна составил 2,34 млн тонн.

В ряде районов уборка зерновых уже подходит к концу. 96% всех площадей убрали в Давлекановском и Гафурийском районах. Менее 10% осталось убрать также в Бакалинском, Нуримановском, Татышлинском, Ермекеевском, Буздякском и Илишевском районах.

Самый большой валовый сбор зерна в Стерлитамакском районе — местные хлеборобы собрали 143 тыс. тонн. Более 100 тыс. т. зерна намолотили илишевские, чекмагушевские, давлекановские и мелеузовские хозяйства.

«Экватор» уборочной кампании был пройдён в середине сентября. Как комментировали в минсельхозе, в этом году объём и урожайность зерновых культур выше, чем в 2023-м, но качество хуже: начало уборки озимых пришлось на дожди, зерно было переувлажнённым и проросшим.

Автор:Элина Ахметова
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