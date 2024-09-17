В Башкирии заметно сокращается спрос на автокредиты

В Башкирии в августе на 20% к месяцу снизился спрос на автокредиты, следует из данных Объединённого кредитного бюро. Если в июле жители региона взяли 4,81 тыс. займов на покупку автомашины, то месяцем позже — на 940 автокредитов меньше.

Аналогичная разница (20%) в общей сумме кредитов — она снизилась на 1,32 млрд рублей: 6,56 млрд руб. в июле и 5,24 млрд руб. в августе.

Средний чек займа не изменился — 1,36 млн рублей, так же, как и его средний срок — 74 месяца (6 лет и 2 месяца). Ещё весной текущего года средний срок составлял 5 лет и 7-8 месяцев. Пятилетний порог республика перешагнула годом ранее — весной 2023-го.

Сокращение выдачи автокредитов зафиксировано во всех 30-ти экономически активных регионах страны, по которым ведётся мониторинг ОКБ.

Полная стоимость автокредита в августе составила 20,84%. При этом ПСК на новые авто в среднем была равна 19,5%, на б/у — 25,3%.

На начало сентября полная стоимость выданных автокредитов составила 21,46%. Большая часть автокредитов (почти 80%) выдана на приобретение новых машин.

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