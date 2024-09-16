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Общество
16 Сентября , 15:01

В Уфе ставки аренды квартир повысились на 40% с начала года

В Уфе по итогам августа средняя арендная ставка по однокомнатным квартирам составила 25 тыс. рублей. «Двушки» сдаются в среднем за 32 тыс. руб. в месяц, «трёшки» — за 37,5 тыс. руб., следует из мониторинга федерального портала «Мир квартир».

Для сравнения: в сентябре 2023 года средние ставки составляли 17,2 тыс. руб. за уфимскую «однушку», 22,8 тыс. руб. за «двушку», 25,8 тыс. руб. за трёхкомнатную. Итого рост за год составил 40,3-45,3%.

Самая дорогая аренда в Москве: 1-ком. — 52,5 тыс., 2-ком. — 65 тыс., 3-ком. — 75 тыс. руб. в массовом сегменте.

Сочи: 44,3 — 65,5 тыс. руб.    Санкт-Петербург: 41 тыс. — 60,5 тыс. руб.

«За один только август аренда квартир по всей стране подорожала больше, чем за весь II квартал. Так сказалась на рынке жилья отмена льготной ипотеки: вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь. Спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 8%. Мы ожидаем продолжения и усиления данной тенденции», — прокомментировали аналитики ресурса.

По данным Объединённого кредитного бюро, в августе количество выдач ипотек по стране сократилось на 63% к июлю, а объём ипотечных кредитов — на 64%.

Впрочем, Башкирия относится к той части регионов, где динамика "в плюсе":  за август число ипотечных кредитов увеличилось на 7%. Средний чек жилищного займа за минувший месяц вырос на 17%, так как квартиры продолжили дорожать, а общая сумма — на 24%.

Автор:Элина Ахметова
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