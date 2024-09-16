Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
73.05
+1.44
6+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
16 Сентября , 15:50

В Башкирии работают 1800 объектов придорожного сервиса

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

В Башкирии работают более 1,8 тысячи объектов придорожного сервиса — почти вдвое больше, чем четыре года назад, сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, это — результат реализации концепции развития придорожного сервиса, которую приняли в 2021 году. Тогда для автомобилистов на трассах не было элементарных бытовых условий.

«Сейчас мы ушли далеко вперед, — констатировал он. — За это время в республике появился 821 новый объект, еще 824 — модернизировали. Общая сумма инвестиций — более 9 млрд рублей. Удобные, современные комплексы, где можно заправиться, перекусить, отдохнуть, появились по всей республике. В работе — еще более 200 проектов с общим объемом инвестиций около 12 млрд рублей».

Концепция развития придорожного сервиса предполагает серьезную господдержку бизнеса в этой сфере. Предприниматели могут получить земельный участок в аренду без торгов. В республике им выделяют субсидии на компенсацию затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру, предоставляют налоговые преференции.

«Нашу работу высоко оценили в правительстве Российской Федерации. Опыт Башкортостана предложили тиражировать по всей стране — рекомендации по развитию придорожного сервиса и взаимодействию с бизнесом в этой сфере направили во все регионы, — сообщил Радий Хабиров. — Придорожный сервис играет важную роль в развитии автомобильного туризма. До многих достопримечательностей можно доехать на машине, и наша задача — чтобы жители и гости республики могли с комфортом это сделать».

Как сообщал Башинформ, вопросы развития придорожного сервиса в Башкирии Радий Хабиров предложил обсудить на «Инвестчасе».

«Мне кажется, наш рынок еще не насыщен придорожным сервисом. Предлагаю после форума «Россия – спортивная держава» во второй половине октября провести тематический «Инвестчас» по придорожному сервису. Вытащим все компании, чтобы сообщили, как идут дела, какие есть проблемы. За пару часов пробежимся по всем вопросам», - поручил Глава региона.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru