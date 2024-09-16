В Башкирии работают 1800 объектов придорожного сервиса

В Башкирии работают более 1,8 тысячи объектов придорожного сервиса — почти вдвое больше, чем четыре года назад, сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, это — результат реализации концепции развития придорожного сервиса, которую приняли в 2021 году. Тогда для автомобилистов на трассах не было элементарных бытовых условий.

«Сейчас мы ушли далеко вперед, — констатировал он. — За это время в республике появился 821 новый объект, еще 824 — модернизировали. Общая сумма инвестиций — более 9 млрд рублей. Удобные, современные комплексы, где можно заправиться, перекусить, отдохнуть, появились по всей республике. В работе — еще более 200 проектов с общим объемом инвестиций около 12 млрд рублей».

Концепция развития придорожного сервиса предполагает серьезную господдержку бизнеса в этой сфере. Предприниматели могут получить земельный участок в аренду без торгов. В республике им выделяют субсидии на компенсацию затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру, предоставляют налоговые преференции.

«Нашу работу высоко оценили в правительстве Российской Федерации. Опыт Башкортостана предложили тиражировать по всей стране — рекомендации по развитию придорожного сервиса и взаимодействию с бизнесом в этой сфере направили во все регионы, — сообщил Радий Хабиров. — Придорожный сервис играет важную роль в развитии автомобильного туризма. До многих достопримечательностей можно доехать на машине, и наша задача — чтобы жители и гости республики могли с комфортом это сделать».

Как сообщал Башинформ, вопросы развития придорожного сервиса в Башкирии Радий Хабиров предложил обсудить на «Инвестчасе».

«Мне кажется, наш рынок еще не насыщен придорожным сервисом. Предлагаю после форума «Россия – спортивная держава» во второй половине октября провести тематический «Инвестчас» по придорожному сервису. Вытащим все компании, чтобы сообщили, как идут дела, какие есть проблемы. За пару часов пробежимся по всем вопросам», - поручил Глава региона.