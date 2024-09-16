На «Инвестчасе» обсудят вопросы развития придорожного сервиса в Башкирии

Вопросы развития придорожного сервиса рассмотрят на «Инвестчасе». Соответствующее поручение на оперативном совещании правительства в ЦУР РБ 16 сентября дал Глава республики Радий Хабиров.

«Мне кажется, наш рынок еще не насыщен придорожным сервисом. Предлагаю после форума «Россия – спортивная держава» во второй половине октября провести тематический «Инвестчас» по придорожному сервису. Вытащим все компании, чтобы сообщили, как идут дела, какие есть проблемы. За пару часов пробежимся по всем вопросам», - поручил руководитель региона.

Также Глава Башкортостана предложил провести переговоры с ГАИ республики о возможности задействовать площадки рядом с КПМ на трассах региона для развития придорожного сервиса.

«Стоят КПМ – они все не действуют, но тут есть уже съезд-выезд и площадка. Оформите как поручение. Нужно провести переговоры с ГАИ, обсудить юридические вопросы с Росимуществом», – подчеркнул Радий Хабиров.

По словам и.о. министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, с 2021 по 2024 годы развитие и систематизированная работа в сфере придорожного сервиса проходит в рамках Концепции развития придорожного сервиса на территории РБ. За этот период построен 821 новый объект и модернизировано 824 действующих. Привлечено более 9 млрд рублей инвестиций: более 8,2 млрд рублей на строительство и 1,6 млрд рублей на модернизацию.

«Всего автодороги республики обслуживают более 1800 объектов придорожного сервиса, что выше значения 2020 года в 2 раза. Созданные условия позволили повысить инвестиционную активность в сфере придорожного сервиса. На текущий момент в работе находятся более 200 инвестиционных инициатив с общим объемом инвестиций порядка 12 млрд рублей. Наибольший интерес у инвесторов вызывают площадки, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог, на них приходится основная доля инвестпроектов», - сообщил Алексей Гусев.