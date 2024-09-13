В России создадут цифровую платформу для разработки нормативных актов

С 1 октября 2024 года в России планируется запустить государственную информационную систему «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса» (ГИС «Нормотворчество»). Постановление, утверждающее положение о ней, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Новая информационная система позволит создать единое электронное рабочее пространство для всех участников процесса разработки правовых актов с использованием отечественного программного обеспечения. В ней разработчики проектов актов смогут привлекать к проработке документов соавторов и экспертов. В системе будут автоматически формироваться изменения к содержанию текстов, фиксироваться варианты альтернативных формулировок. На платформе планируется осуществлять межведомственное согласование. Таким образом, новая система должна обеспечить прохождение полного жизненного цикла подготовки проектов правовых актов.

Помимо этого, система позволит вести мониторинг процесса подготовки проектов федеральных законов, постановлений, распоряжений, приказов и других правовых актов на всех этапах их разработки и согласования. Оператором нового информационного ресурса будет минэкономразвития. Разработка ГИС «Нормотворчество» – часть федерального проекта «Цифровое государственное управление». Запуск этой информационной системы будет способствовать достижению национальной цели развития «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», которая определена майским указом президента.

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