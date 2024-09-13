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13 Сентября , 12:45

В 2024 году в развитие электросетей Башкирии инвестируют 8,8 млрд рублей

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Экономический рост, развитие промышленности, строительство жилья – все это возможно только при качественном и надежном электроснабжении. Об этом написал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров. По приведенным им данным, с 2019 по 2023 годы в развитие электросетевой инфраструктуры республики вложено более 32 млрд рублей инвестиций. В 2024 году объем инвестиций составит 8,8 млрд рублей.

Далее Радий Хабиров привел примеры введенных в эксплуатацию объектов и рассказал о планах развития электросетевой инфраструктуры.

Так введена в эксплуатацию подстанция «Осоргино» 110 кВ в Уфимском районе. В Благовещенском районе построили подстанцию «Юлдаш» 110 кВ для обеспечения потребностей резидентов ТОСЭР «Благовещенск». Завершается строительство подстанции «Инорс», предназначенной для электроснабжения жилых домов и образовательного центра в Калининском районе Уфы.

Продолжается строительство воздушной линии уровня напряжения 110 киловольт и подстанции «Алаторка» уровня напряжения 110 киловольт для потребителей Иглинского района. На этапе реконструкции – подстанции «Нагаево» и «Кармаскалы».

Обновляются и генерирующие мощности энергосистемы Башкирии. В уфимском микрорайоне Глумилино введена в эксплуатацию новая котельная. Объём инвестиций составил около 2 млрд рублей. 8 тепловых электростанций попали в президентскую программу модернизации (КОММод). Это оборудование Кармановской ГРЭС, Уфимской ТЭЦ-2, Уфимской ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ – всего 8 турбин и 5 генераторов. Общий объем инвестиций в эти проекты - более 20 млрд рублей.

«Благодаря модернизации повысится надежность этих генерирующих объектов, увеличатся мощность, выработка и срок службы, снизятся удельные расходы топлива. Проекты реализуют до 2027 года», - написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ»  сообщал  о начале реализации в республике собственной программы научно-технологического развития. Она признана одной из лучших среди пилотных регионов. Планируется, в частности, увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до 2% с нынешних 0,5%. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям.

соцсети Радия Хабирова
соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова
Автор:Роман Якимчук
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