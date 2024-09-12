Глава Башкирии назвал главные дорожные проекты

Сегодня, 12 сентября, во время церемонии вступления в должность Главы Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству республики нарастить объёмы Фонда фонящих дорог до 9,5 млрд рублей к 2030 году.

Также руководитель региона поставил задачу увеличить долю автодорог, соответствующих нормативу.

В планах — завершение реконструкции трассы Р-240 Уфа — Оренбург на обходе Стерлитамака и начало строительства Южного обхода в Уфе, а в Зауралье — железнодорожной ветки Сибай — Подольск — Новорудная.

В рамках Восточного выезда нужно построить дорогу в Уфе по линии ул. Города Галле, которая соединит трассу М-7 и тоннели, выводящие на М-5.

«Мы хорошо понимаем, что наших жителей волнует состояние не только стратегических и крупных трасс, но и, в первую очередь, ближайших к ним межмуниципальных и местных дорог — до их села, дома. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей.

Для решения этой важной проблемы мы создали Фонд фонящих дорог. Сейчас в нём около 4,5 млрд рублей. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение Фонда на 1 млрд рублей, чтобы к 2030-му в нём было 9,5 млрд рублей», — сказал Радий Хабиров на церемонии инаугурации.