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11 Сентября , 22:02

В Башкирии пройден «экватор» уборки урожая

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Хлеборобы Башкирии к 11 сентября обмолотили половину площадей с с зерновыми и зернобобовыми культурами, это 823 тысячи гектаров. Погожие дни позволили аграриям нарастить темпы работы. «Экватор» уборочной кампании пройден.

Валовый намолот зерна нового урожая достиг 1,85 млн тонн при средней урожайности 22,5 центнеров с гектара.

Более 100 тыс. тонн зерна намолотили в Стерлитамакском (118 тыс. т.) и Давлекановском (100 тыс. т.) районах. Приближаются к стратегической отметке илишевские и чекмагушевские хлеборобы.

Самую высокую урожайность показывают поля в Чекмагушевском и Аургазинском районах — 35,4 ц/га и 33,9 ц/га соответственно.

В этом году, по предварительным данным, планируется собрать 3 – 3,2 млн тонн зерна.

Автор:Элина Ахметова
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