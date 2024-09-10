В АПК Башкирии вложено 57 млрд рублей за 5 лет

В агропромышленный комплекс Башкирии за 2019-2024 годы вложено 57 млрд рублей инвестиций. Цифра озвучена на заседании, где рассматривались итоги работы республиканского кабмина в преддверии истечения срока его полномочий.

По итогам 1 квартала 2024 года объем инвестиций в основной капитал башкирского АПК составил 2,6 млрд рублей, индекс физического объема инвестиций сложился на уровне 157,6%. Большую роль здесь сыграли заседания инвестиционного комитета в формате «Инвестчас», которые проходят под руководством Главы РБ Радия Хабирова.

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов назвал ключевым фактором развития отрасли техническую и технологическую модернизацию. Темпы приобретения техники в в республике увеличились за пять лет двукратно. Всего с 2019 года аграриями закуплено более 17 тысяч единиц различных видов новой сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму порядка 64 млрд рублей.

Существенный вклад в развитие аграрного производства вносит малый бизнес, доля которого в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 16%. Фермерами республики производится 36% зерна, 32% подсолнечника, 22% сахарной свеклы, 6,5% картофеля и овощей, 5,7% мяса и 11% молока от общего объема производства в республике.

Башкортостан сохранил устойчивую тенденцию роста объемов производства пищевой продукции, отметил Ильшат Фазрахманов. В целом с 2019 по 2023 год производство пищевых продуктов в республике выросло на 28,9%.

Проделана значительная работа по переориентации АПК с производства сырьевой на производство конечной пищевой продукции. За 5 лет в республике реализовано 12 крупных инвестиционных проектов по переработке сельхозпродукции, в которые инвестировано порядка 8 млрд рублей.

С 2022 года республика поддерживает модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности. В целом за 2 года на обновление перерабатывающих мощностей направлено 150 млн рублей государственной поддержки, что позволило модернизировать более 100 производств.

Наилучший результат в растениеводстве был достигнут в 2022 году, когда был собран рекордный за последние 30 лет урожай зерновых и зернобобовых культур (5 млн тонн) и наибольший урожай масличных культур. При этом и в засушливые 2021 и 2023 годы в республике получены неплохие урожаи зерновых культур, благодаря применению современных агротехнологий и технологической модернизации. Так, с 2018 года применение минеральных удобрений увеличилось почти в 2 раза. Кроме этого, в регионе с 2019 по 2023 годы вовлечено в оборот около 130 тыс. га неиспользуемых земель.

Высокие результаты достигнуты в животноводстве, подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. Здесь упор был сделан на индустриализацию отрасли. Важным фактором роста отрасли стало активное строительство новых, а также реконструкция и модернизация существующих комплексов. С 2019 года в республике запущена 21 молочно-индустриальная ферма, которыми сегодня производится порядка 38% товарного молока. И до 2030 года стоит задача построить еще 30 комплексов, что позволит нарастить объемы производства товарного молока до 1 млн тонн. Достигнут устойчивый рост в производстве мяса. За 2019-2023 годы производство скота и птицы в товарном секторе выросло на 40%.

Глава Башкирии уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, поскольку эта отрасль является основой экономики региона, обеспечивает занятость на селе и продовольственную безопасность.

«Наша управленческая команда нацелена на всестороннюю поддержку отрасли, – отметил Радий Хабиров в ходе встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. – В этом году мы успешно провели посевную кампанию. Погодные условия летнего сезона непростые, с большим количеством осадков. Но с учётом планомерной модернизации агропрома мы рассчитываем на хороший урожай».

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе планируется собрать около 3,2 млн тонн зерна.