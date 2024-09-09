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9 Сентября , 17:24

В Башкирии сдали в аренду 46 объектов из госимущества

Минземимущество Башкирии за восемь месяцев 2024 года заключило 37 договоров аренды государственного имущества по итогам аукционов. Такие данные приводит пресс-служба министерства.

Больше всего помещений сдано в аренду в Уфе — 14. За ней следует Бирск с четырьмя объектами, а также Нефтекамск и Салават, где в аренду сданы три помещения.

В общей сложности с начала текущего года переданы в аренду 46 объектов. Большинство из них предназначены для свободного использования и административной деятельности. По состоянию на 31 августа общая сумма поступлений по этим договорам аренды превысила 1,1 млн рублей.

«На официальном сайте нашего министерства размещена доступная пошаговая инструкция, которая регулярно обновляется и актуализируется для удобства всех заинтересованных. Участвовать в аукционе по аренде государственного имущества могут малые и средние предприятия, зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП налоговой службы Российской Федерации, а также самозанятые граждане. Процедура проста и прозрачна, так как мы стремимся к максимально эффективному использованию государственного имущества», — отметила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии в помощь инвесторам разработали инструкцию по подаче в электронном виде заявки на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения через суперсервис «Цифровое имущество и строительство». 

Автор:Галина Бахшиева
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