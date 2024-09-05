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5 Сентября , 17:36

В Башкирии инвесторам упростят подключение к сетям

В Башкирии в помощь инвесторам разработали инструкцию по подаче в электронном виде заявки на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения через суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Инструкция размещена на Инвестиционном портале Республики Башкортостан, на Суперсервисе «Цифровое имущество и строительство», а также сайте министерства ЖКХ.

– Инструкция пошагово расписывает последовательность действий при подаче запроса на получение технических условий на подключение и заявления на заключение договора с ресурсной организацией на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. Также инструкция сопровождается графическими изображениями и содержит перечень требуемых приложений-документов, что значительно облегчает процесс заполнения и отправки заявки, – отмечает первый заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.

Для удобства в инструкцию включена информация о дополнительных сервисах, которыми можно воспользоваться в рамках созданного проекта до подачи заявления на подключение, описаны требования к формату и размеру документов-приложений, указаны сроки исполнения услуг в электронном виде.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создали сервис для определения поставщика коммунальных услуг.

Автор:Сергей Николаев
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