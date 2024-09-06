Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
73.09
+0.4
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
6 Сентября , 16:20

Более 4 тысяч семей Башкирии выбрали деньги вместо земли

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии с октября 2020 года вместо земельного участка выдано 4195 свидетельств на предоставление единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Из них 961 свидетельство оформлено с начала текущего года. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметили в пресс-службе министерства земельных и имущественных отношений РБ.

Напомним, единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей стала альтернативой предоставлению земельного участка, позволяя многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, выбирать денежную поддержку.

«В 2024 году право на получение ЕДВ возникает у тех, кто встал на учет до 31 декабря 2021 года. Приоритетом на данный момент является создание достойных условий для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим. Наша мера поддержки в форме выдачи свидетельств ЕДВ является одним из инструментов этой цели, — заявила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты можно будет подать в минземимущество РБ или орган местного самоуправления, в зависимости от того, где льготники состоят в очереди на получение земельного участка».

Единовременную денежную выплату возможно направить на оплату приобретаемого жилья; строительство индивидуального жилого дома; погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному договору, а также на приобретение земельного участка для ИЖС и уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья.

Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Росреестр, Башкирия лидирует среди регионов России по спросу на сельскую ипотеку. 

Автор:Вероника Никитина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru