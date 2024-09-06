Более 4 тысяч семей Башкирии выбрали деньги вместо земли

В Башкирии с октября 2020 года вместо земельного участка выдано 4195 свидетельств на предоставление единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Из них 961 свидетельство оформлено с начала текущего года. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметили в пресс-службе министерства земельных и имущественных отношений РБ.

Напомним, единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей стала альтернативой предоставлению земельного участка, позволяя многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, выбирать денежную поддержку.

«В 2024 году право на получение ЕДВ возникает у тех, кто встал на учет до 31 декабря 2021 года. Приоритетом на данный момент является создание достойных условий для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим. Наша мера поддержки в форме выдачи свидетельств ЕДВ является одним из инструментов этой цели, — заявила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты можно будет подать в минземимущество РБ или орган местного самоуправления, в зависимости от того, где льготники состоят в очереди на получение земельного участка».

Единовременную денежную выплату возможно направить на оплату приобретаемого жилья; строительство индивидуального жилого дома; погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному договору, а также на приобретение земельного участка для ИЖС и уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья.

Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Росреестр, Башкирия лидирует среди регионов России по спросу на сельскую ипотеку.