В Башкирии стартовал сезон трудоустройства

Глава минтруда Башкирии Ленара Иванова анонсировала проведение в сентябре более 120 мероприятий по трудоустройству.

«Сентябрь — отличное время для поиска работы. Стартовал высокий сезон трудоустройства», — написала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Как отметила Ленара Иванова, в первые два осенних месяца активность на рынке труда традиционно достигает пика, и это отличное время для тех, кто решил поменять работу или трудоустроиться после летнего перерыва.

«Более 120 мероприятий по трудоустройству пройдет в сентябре. Среди них — ярмарки вакансий, открытые кадровые отборы и встречи с работодателями», — уточнила глава минтруда региона.

Список мероприятий на сентябрь можно найти по этой ссылке https://rczn.bashkortostan.ru/presscenter/news/654813/

Ранее минтруд Башкирии предложил установить республиканский материнский (семейный) капитал в размере 300 тысяч рублей. Такое предложение на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов озвучила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ирина Небогатова.

В частности, семейный капитал предлагается выплачивать женщинам до 35 лет в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка после 1 января 2025 года, сообщал Башинформ.