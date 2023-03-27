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Вчера, 19:46

В этом году Башкирия планирует закупить 50 новых больших автобусов

"35 новых автобусов, которые мы приобрели в конце 2022 года для госперевозчика ГУП «Башавтотранс» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», перевезли уже 1 млн 107 тысяч пассажиров, - написал в соцсетях инистр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. - Это на 38 тысяч человек больше, чем перевезли на данном маршруте за аналогичный период прошлого года автобусы старого образца. По нашим подсчетам, за один рейс новый автобус перевозит в среднем 68 человек, а автобус старого поколения – 50.

Они курсируют по маршруту №75 в Уфе. Низкопольные комфортные автобусы имеют откидную аппарель и места для инвалидной коляски. Также, что немаловажно: эти автобусы - экологичные, ведь ездят на газомоторном топливе.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируем закупить еще 50 автобусов большого класса. Направим их на обслуживание 226-го маршрута".

Ранее "Башинформ" сообщал, что для улучшения ситуации с автобусными перевозками будут открываться новые маршруты.

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