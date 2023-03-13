Министр транспорта Башкирии анонсировал запуск новых автобусных маршрутов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов в эфире передачи «Салям» из Центра управления республикой сообщил о том, что в ближайшее время для жителей региона запустят новые автобусные маршруты.

Речь идет об автобусах № 155 «ГК „Камышлинский“ — Алексеевка (Тарбеевка) ч/з Суровку» и № 155А «Алексеевка (Тарбеевка) — Зареченский рынок Уфа ч/з пос. 8-е Марта». Как отметил руководитель минтранса, они будут ходить минимум трижды в день — утром, днем и вечером.

В планах у ведомства организовать транспортную маршрутную сеть во все населенные пункты Башкирии с населением от 500 человек и выше.

«Сейчас жителям уже доступны автобусы № 400 м „Адзитарово - Уфа“ (отправляется из столицы в 10.30, 14.45 и 18.15, из Адзитарово — в 5.40, 12.00 и 16.15) и № 398 м „Максим Горький — Уфа (Южный АВ)“, действующий по расписанию 6.00, 8.00, 11.00, 12.50, 16.40 и 17.55», — рассказал Александр Клебанов.

Ранее «Башинформ» писал, что движение и график пассажирских маршрутов в республике можно отследить при помощи единого интернет-портала https://transportrb.ru.