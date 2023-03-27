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Вчера, 14:50

В 2022 году доходы сельхозкооперативов Башкирии выросли более чем на четверть

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) Башкирии в 2022 году получили свыше 2,8 млрд рублей дохода. Это на 26% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

Всего в регионе на сегодня действует более 400 сельхозпотребкооперативов, в которых насчитывается 8,7 тыс. пайщиков, на 1,2 тыс. больше, чем годом ранее. Сельхозкооперация в регионе динамично развивается, в том числе благодаря мерам господдержки. Так, в 2022 году на развитие материально-технической базы трех сельхозкооперативов в Республике Башкортостан было выделено 15,6 млн рублей. Более весомую поддержку региональным СПоК выделили в рамках национального проекта «МСП». Субсидии на создание системы развития получили 69 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Объем господдержки составил 173 млн рублей, в 2023 году сумма увеличится до 212 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал об открытии в Башкирии новых производств по выпуску сельхозтехники.

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