На благоустройство Башкирского сельхозколледжа дополнительно выделят более 20 млн рублей

Глава Башкирии в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе поблагодарил за благоустройство, которое проводится в Башкирском сельскохозяйственном колледже в Аскинском районе. Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», в учебном заведении завершают капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». Радий Хабиров поблагодарил министра образования и науки РБ Айбулата Хажина за работу.

Глава республики напомнил министру финансов РБ, что на благоустройство колледжа необходимо дополнительно выделить 27 млн рублей. Эти средства пойдут на оборудование столовой и завершение работ по ремонту колледжа и благоустройству его территории к началу нового учебного года.

- Мы в прошлом году откапиталили, в этом году откапиталили, совсем другая картина. Там даже прием ребят увеличивается, - отметил Радий Хабиров. - Там пока грязно, еще благоустройство не сделали, но уже симпатично, совсем не то. И общежитие теперь нормальное. Я поручил выкинуть старые кровати, заменить на новые и постельное белье купить, чтобы наши ребята могли спокойно и хорошо получать образование.

Глава Башкирии отметил, что работу в рамках программы обязательно надо продолжать.

БСХПК – одно из старейших учебных заведений региона, работает с 1934 года. Его преподаватели подготовили более 45 тысяч специалистов – трактористов и водителей, электромонтёров, сварщиков, поваров. В этом учебном году в колледже учатся 248 студентов. В составе учебного комплекса – два учебных корпуса, столовая, общежитие на 68 мест, а также автопарк и собственные сельхозугодья. На прошлой неделе в ходе рабочей поездки по Аскинскому району Глава Башкортостана осмотрел классы для занятий, общежитие и столовую.

В 2022 году в колледже начали капремонт корпусов, столовой и общежития. На эти цели направили 60 млн рублей. В перспективе в обновлённом учебном заведении планируют открыть подготовку специалистов по новым направлениям. В их числе – швеи, слесари, столяры, бухгалтеры.