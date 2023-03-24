Модернизацию сельскохозяйственного колледжа в селе Аскино завершат к новому учебному году

24 марта в селе Аскино Глава республики Радий Хабиров посетил Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж (БСХПК), который готовит специалистов для агропромышленного комплекса. В учебном заведении завершают капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование».

БСХПК – одно из старейших учебных заведений региона, работает с 1934 года. Его преподаватели подготовили более 45 тысяч специалистов – трактористов и водителей, электромонтёров, сварщиков, поваров. В этом учебном году в колледже учатся 248 студентов.

Директор колледжа Ринат Садриев рассказал, что в составе учебного комплекса – два учебных корпуса, столовая, общежитие на 68 мест, а также автопарк и собственные сельхозугодья.

В 2022 году в колледже начали капремонт корпусов, столовой и общежития. На эти цели направили 60 млн рублей. В перспективе в обновлённом учебном заведении планируют открыть подготовку специалистов по новым направлениям. В их числе – швеи, слесари, столяры, бухгалтеры.

Глава Башкортостана осмотрел классы для занятий, общежитие и столовую. Радий Хабиров поручил выделить дополнительно 20 млн рублей на оборудование столовой и завершить работы по ремонту колледжа и благоустройству его территории к началу нового учебного года.

– Мы стараемся приводить в порядок колледжи республики, общежития. Чтобы ребята могли учиться и проживать в нормальных условиях, – сказал Радий Хабиров. – Важно уделять внимание будущим специалистам, чтобы они были востребованы после окончания колледжей. Поэтому стараемся усиливать материальную базу, мастерские. Оснащаем их современной техникой и оборудованием.