Глава Башкирии рассказал о результатах бизнес-миссий республики в зарубежные страны

За два года предприятия Башкирии заключили 33 контракта с зарубежными партнерами на 29 млн долларов. Таков результат участия наших предприятий в бизнес-миссиях в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию, рассказал в своем телеграм-канале Глава Башкирии Радий Хабиров. Он привел успешные примеры того, как предприниматели Башкирии налаживают связи с международными партнерами.

Так, во время визита в Узбекистан торговый дом «Дуслар» из Башкирии договорился о поставке продукции агропромышленного комплекса на сумму 100 млн рублей. Уфимская компания «КапМан» заключила экспортный контракт по пошиву спецодежды с белорусским «Глобусом». Теперь наше предприятие работает с целым рядом белорусских контрагентов, Беларусь – его основной внешнеторговый партнер. Итогом бизнес-миссии в Казахстан для белорецкого завода весового оборудования стали несколько экспортных контрактов на поставку своей продукции. Она оказалась настолько востребованной, что предприятие открыло филиал в Астане. Компания «Альтернатива Экспресс» из Октябрьского, которая производит предметы быта из пластмассы, участвовала сразу в двух бизнес-миссиях – в Беларусь и Узбекистан. Результат – экспортные контракты на 100 млн рублей в каждую из стран.

«Рад, что участие в таких бизнес-миссиях – действенный инструмент развития для нашего бизнеса. Предприятия обрастают деловыми контактами, становятся узнаваемыми за рубежом, расширяют производство. А это – новые рабочие места для жителей нашей республики. Благодаря таким визитам растет и наш внешнеторговый оборот. С Турцией он вырос на 37,6%, с Казахстаном – на 10,1%, с Беларусью – на 12,3%, с Узбекистаном – на 32,6%», - отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как женщины-предприниматели из Башкирии покоряют зарубежные рынки.