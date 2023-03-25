В Башкирии появятся три придорожных комплекса общей стоимостью 134 миллиона рублей

В Башкирии построят три придорожных комплекса общей стоимостью 134 миллиона рублей, сообщили в ЦУР республики со ссылкой на группу для общения Главы региона Радия Хабирова с бизнесом.

Новые объекты разместятся на территории Мелеузовского, Кармаскалинского и Белорецкого районов. Как пояснил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, первый проект предполагает строительство многофункционального придорожного комплекса на дороге «Ишимбай - Воскресенское - Мелеуз», куда входят автозаправка, кафе, магазин, шиномонтаж и автомойка. Комплексы в Кармаскалах и Белорецком районе разместятся вдоль трассы «Уфа - Инзер - Белорецк». Все они позволят создать 45 рабочих мест.

«Инвесторы могут претендовать на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, а также субсидии для возмещения части затрат на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры», — рассказал Алексей Гусев.

Ранее «Башинформ» писал, что распоряжением Главы Башкирии инвестору ООО «Прайм Групп» под строительство подобного комплекса предоставили 29 соток рядом с селом Удельно-Дуваней Благовещенского района и дорогой Уфа — Янаул (Р-315).