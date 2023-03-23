Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.91
+0.22
1+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:05

В России с 2024 года МРОТ поднимут на 18,5%

С 1 января 2024 года в России на 18,5% проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.  О повышении МРОТ еще в феврале говорил президент РФ.

С 1 апреля текущего года будут увеличены социальные пенсии, таким образом, за год их рост составит более 13,5%, повышение коснется почти 4 млн человек. Социальную пенсию получают люди, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

Как сообщал Башинформ, в Башкирии с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы региона МРОТ с учетом районного коэффициента составил 19,743 тыс. руб. (+12,3%), для «бюджетников» —  18,678 тыс. руб. (+6,3%).

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика