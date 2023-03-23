В России с 2024 года МРОТ поднимут на 18,5%

С 1 января 2024 года в России на 18,5% проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. О повышении МРОТ еще в феврале говорил президент РФ.

С 1 апреля текущего года будут увеличены социальные пенсии, таким образом, за год их рост составит более 13,5%, повышение коснется почти 4 млн человек. Социальную пенсию получают люди, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

Как сообщал Башинформ, в Башкирии с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы региона МРОТ с учетом районного коэффициента составил 19,743 тыс. руб. (+12,3%), для «бюджетников» — 18,678 тыс. руб. (+6,3%).