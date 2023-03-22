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Сегодня, 12:39

В Уфе оцифровали более 1000 дефектов дорожного полотна

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе ежегодно после схода снега активизируют ямочный ремонт. Эта временная мера позволяет поддерживать приемлемый уровень состояния дорог и обеспечивать безопасность движения. Как сообщал «Башинформ», дорожные работы методом холодного асфальта начались уже в феврале, а сейчас в городе работают 30 рециклеров, позволяющие локально и оперативно работать с горячим асфальтом при низких температурах. Для устранения локальных разрушений уфимские коммунальные службы уже в феврале приступили к ямочному ремонту. 

В Уфе оцифровку и устранение ям ведут с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. У каждого выявленного дефекта есть свой идентификационный номер, указанное точное местоположение, параметры, приложенное фото. После устранения дефекта подрядчик направляет в СКПДИ фотоотчет.

На сегодня городские службы проинспектировали 1508 участков из 6734. По итогам мониторинга выявили и оцифровали 1011 дефектов дорожного покрытия на площади более 2400 кв. метров, а 160 дорожных дефектов площадью 484 кв. м уже устранены, сообщили в минтрансе Башкирии.

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