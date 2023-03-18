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Вчера, 16:05

В Уфе на ямочном ремонте задействовано 30 рециклеров

Администрация Уфы
Фото:Администрация Уфы

С начала года ямочный ремонт на дорогах Уфы выполнен на площади 3,5 тыс. кв.м, сообщили в мэрии. Сегодня работы ведутся как с применением холодной асфальтобетонной смеси, так и щебеночно-битумной с использованием рециклеров. Последние позволяют разогревать асфальтобетон непосредственно на месте. В городе работают около 30 единиц техники.

Первоочередное внимание уделяется Интерактивной карте ямочного ремонта - выполнена 51 заявка, в работе – 59.

«В республиканской системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры проинспектировано 625 участков на территории Уфы. Выявлено и оцифровано 493 дефекта дорожного покрытия. Будем работать до устранения всех дефектов», - сообщил уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев, сегодня проинспектировавший ход работ.

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