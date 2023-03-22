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Вчера, 15:47

В России продажа кондитерских изделий выросла на 20,2% в денежном выражении

«Электрогазета»
Фото:«Электрогазета»

В России продажа кондитерских изделий выросла на 20,2% в денежном объеме, при этом выручка снизилась на 1,9%. Об этом пишут СМИ по данным, озвученным на конференции Modern Bakery Moscow компанией NielsenIQ, изучающей потребительское поведение.

Продажи шоколадных батончиков выросли почти на 35%, вафель — на 28%, сладкого печенья в упаковке — на 26%, пряников — на 25%, тортов и круассанов — на 24,6%, развесного шоколада — на 23,3%, упакованных нешоколадных конфет — на 20,8%.

Цены на сладости стали подниматься в начале прошлого года, когда в связи с подорожанием пальмового масла, муки, сахара, яичного меланжа и других ингредиентов выросла себестоимость производства.

Производство кондитерских изделий в стране, по предварительным данным, незначительно снизилось на 2% до 4 млн тонн, по данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности на начало марта.

Как сообщал Башинформ, отпускные цены предприятий пищевой промышленности в регионе не снизились, в январе показав прирост в 0,6% к году и 0,4% к месяцу.

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