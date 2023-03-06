Как изменились цены производителей Башкирии в январе 2023 года

По данным Башстата, в январе индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 2,2% к месяцу, на 10,3% к году. На внешних рынках снижение составило -28,7%.

Добыча полезных ископаемых по сравнению с декабрем выросла на 7,5%, но в сравнении с январем 2022 — снизилась на 96,9%

На 9,3-9,8% к году повысились цены поставщиков тепла, электричества и других коммунальных услуг (и не снизились за месяц). Также устойчивое положение у производителей пищевой продукции — +0,6% к году и +0,4% к месяцу.

Самое заметное снижение показали производства нефтепродуктов (79,3% к году и 93,6% к месяцу) и продукции химии (75 и 99%).

Отпускная стоимость зерна за год упала на 24%, картофеля — на 57%, овощей — выросла на 90% (в основном за счет сезонного подорожания огурцов и помидоров). Выпуск продукции животноводства стал дороже для производителей на 5%.

Товары инвестиционного назначения (промышленное оборудование, стройматериалы) подорожали почти на 15% к прошлому январю и на 0,7% к декабрю.