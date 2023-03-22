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Вчера, 13:56

В 2022 году Башкирия получила из федерального бюджета 144 миллиарда рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

По итогам прошлого года Башкирия вышла на 7 место среди субъектов РФ по объему безвозмездных поступлений в бюджет и на первое место в ПФО. В общей сложности региону выделили 144 млрд рублей, из которых 46,5 млрд поступили напрямую предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

В сравнении с 2021 годом, в прошедшем периоде результативность заявочной кампании выросла на 2,8% и составила 87%. Фактически было освоено 140,3 млрд рублей выделенных средств. В текущем году от республики направлены 93 заявки на привлечение федерального финансирования на общую сумму 76,5 млрд рублей. Из них федеральным центром уже одобрены 72 заявки на сумму 53,3 млрд  рублей, или 69,7% объема заявок.

Как ранее сообщал «Башинформ», общий объем финансовой помощи, передаваемой из республиканской казны местным бюджетам, в текущем году составит 100,5 млрд рублей.

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