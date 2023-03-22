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Сегодня, 11:59

Поддержка муниципалитетов Башкирии в 2023 году составит 100,5 млрд рублей

Общий объем финансовой помощи, передаваемой из республиканской казны местным бюджетам, в текущем году составит 100,5 млрд рублей, сообщил на совещании в правительстве Башкортостана премьер-министр Андрей Назаров.

«Основная задача правительства и органов местного самоуправления – обеспечить безусловное финансирование первоочередных и социально значимых расходов. Общий объем поддержки местных бюджетов в прошлом году составил 102 млрд рублей. Из них нецелевая финансовая помощь — 12 млрд, в том числе в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 7,5 млрд. На 2023 год межбюджетные трансферты предусмотрены в общей сумме 100,5 млрд рублей, из них на выравнивание – 7,8 млрд рублей», – проинформировал премьер.

В сегодняшних условиях необходимы действенные меры по наращиванию собственного доходного потенциала при эффективном использовании имеющихся ресурсов, прокомментировал Андрей Назаров.

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