В Уфе открылась крупнейшая в России выставка «Агрокомплекс»

В Уфе 21 марта открылась в России Международная выставка «Агрокомплекс» и Агропромышленный форум, тема которого в этом году – «Будущее российского села».

В выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, а также Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции, Беларуси.

Работу мероприятий запустил премьер-министр правительства Башкирии. Андрей Назаров отметил, что российское сельское хозяйство обладает огромным и во многом нереализованным потенциалом, и форум является хорошей площадкой для обсуждения проблем и ключевых трендов агропромышленного комплекса.

«Сегодня в Башкортостане реализуется 60 крупных инвестиционных проектов на сумму более 95 млрд рублей. Динамично обновляется машинно-транспортный парк — в прошлом году для нужд сельчан было закуплено более 3000 единиц техники. Освоено импортозамещающее производство более 2000 видов запасных частей. Интенсивно внедряются цифровые технологии. Мы одни из лидеров по объемам производства мяса, молока, мёда в России, входим в первую тройку производителей зерна в Приволжском федеральном округе», — отметил премьер-министр.

Андрей Назаров отметил также заслугу аграриев республики в поддержке участников специальной военной операции:

«Регулярно, в рамках специальных конвоев, для нужд бойцов направляется необходимая продукция, экипировка, техника и оборудование. На базе государственного сельскохозяйственного предприятия «Башсельхозтехника» организован единый логистический центр для формирования и отправки таких партий груза. Он стал отправной точкой уже для 67 гуманитарных конвоев».

Председатель правительства подчеркнул, что у России большой потенциал как в производстве, так и в переработке сельскохозяйственной продукции. В условиях жесточайшего санкционного давления именно село – залог продовольственной безопасности и дальнейшего поступательного развития. Поэтому важно оказывать сельскому хозяйству особую поддержку: стимулировать внедрение облегчающих труд инноваций, способствовать притоку молодых и образованных кадров.

Традиционно на открытии Агропромышленного форума в прямом эфире состоялся запуск новых производств, который произвел премьер-министр Башкирии. В рамках форума в Уфимском районе начал работу участок сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103», созданный совместно с Мозырским машиностроительным заводом Республики Беларусь, входящий в состав ОАО «Минский тракторный завод». В Стерлитамакском районе открылся цех для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100».

Как сообщал Башинформ, 33-я международная выставка «АгроКомплекс» размещена на площади 17 600 кв. м. Это самая большая экспозиция в Башкортостане за всю выставочную историю. На открытой площади перед ВДНХ-Экспо на 9 тыс. кв. метрах представлено более 180 единиц сельхозтехники — современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования. На выставке «Агропродукты» представлена экспозиция от 45 сельскохозяйственных кооперативов и 42 производителей.

Первая выставка «Агрокомплекс» состоялась в Уфе в 1991 году. Свое оборудование, технологии и продукцию тогда представили 42 участника из 10 российских регионов. За многолетнюю историю выставка стала узнаваемой и популярной. Она заняла достойное место среди ключевых событий российского агропромышленного комплекса.