Уфа готова к масштабному международному событию в сфере АПК

21 марта в Уфе откроются 23 международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум, они будут работать четыре дня. Тема форума в этом году — «Будущее российского села», напомнил в ходе брифинга вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

В обширной деловой программе форума примут участие 13 отраслевых союзов и ассоциаций. Запланировано 25 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, образовательные интенсивы для учащихся агроклассов «Мы выбираем АПК». Также состоятся две торгово-закупочные конференции с участием федеральных и региональных торговых сетей и множество других мероприятий. На них выступят 363 спикера из 23 регионов и городов России и Беларуси.

«АгроКомплекс» — это единственная отраслевая выставка в республике в сфере АПК, завоевавшая титул крупнейшего выставочного мероприятия российского масштаба. В этом году в выставке принимают участие 340 компаий из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции, Беларуси. Выставка разместится на площади 17,6 тыс. кв. м — это максимальная территория экспозиции за всю выставочную историю, отметила руководительница башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова. На территории перед ВДНХ-Экспо на 9 тыс. кв.м будет представлено более 180 единиц сельхозтехники. Выставка «Агропродукты» представит продукцию 87 производителей. Как сообщал Башинформ, 22 марта, а рамках выставки состоится ярмарка вакансий.

Традиционно на церемонии открытия выставки проходит запуск новых производств. В этом году в прямом эфире состоится запуск участка совместного сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозырским машиностроительным заводом — дочерней компании Минского тракторного завода. Находится он в Уфимском районе. Также будет запущен цех окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан100» в Стерлитамакском районе на предприятии «Башагромаш».

«Очень надеюсь, что мы получим в текущем году около 100 машинокомплектов для сборки. Они адаптированы к башкирским климатическим условиям. Что касается косилок „Чулпан“ — они ни в чем не уступают мировому лидеру „MacDon“. Запрос на эти машины есть, в связи с чем и построили новое производство», — прокомментировал событие глава башкирского АПК.

«Выставка и форум в этом году пользуются невероятной популярностью, выставочные площади закончились ещё два месяца назад, несмотря на то, что в этом году они увеличены до беспрецедентных размеров. Мы ожидаем рекордное количество посетителей, это примерно около 20 тыс. человек, также в мероприятии примут участие не менее 11 министров других регионов, — сказала Альбина Кильдигулова.





