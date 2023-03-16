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Сегодня, 10:04

В Уфе на Международной выставке «Агрокомплекс» предложат более 500 вакансий в сфере АПК

В рамках Международной выставки «Агрокомплекс» запланирована ярмарка вакансий. По данным минтруда РБ, всего в республиканском банке сегодня имеется 2 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства. Соискателям предложат работу с зарплатой от 20 тыс. до 100 тыс. руб. по следующим специальностям: ведущий ветеринарный врач, ведущий зоотехник, оператор животноводческого комплекса, управляющий фермой, агроном, ведущий бухгалтер, токарь, главный инженер элеватора, инженер по эксплуатации транспорта, термист, фрезеровщик, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водитель грузового автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель легкового автомобиля, водитель бензовоза, овощевод, оператор животноводческого комплекса, укладчик-упаковщик и другие.

Среди работодателей такие крупные и известные компании, как предприятия ГК «Таврос»: Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», «Башкирская мясная компания», «Уральская мясная компания», Птицефабрика «Башкирская», «Башкир-агроинвест»; МТС «Центральная», АПК «Алексеевский» и «Уфимское хлебное объединение «Восход». 

«Сегодня предприятия агропромышленного комплекса – это большей частью высокотехнологичные производства, с хорошо оборудованными, комфортными и достойно оплачиваемыми рабочими местами. Поэтому ждем соискателей на ярмарке вакансий в рамках нашей отраслевой выставки. Выбор профессий будет достаточно широкий, а у молодых специалистов есть возможность получить государственную поддержку – «подъемные» в размере 750 тысяч рублей», – напомнила замминистра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева. 

Ярмарка пройдет 22 марта с 10 до 13 часов в ВДНХ-Экспо (Уфа, ул. Менделеева, 158, 2 этаж).

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