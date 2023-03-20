Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
70.55
-2.42
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 12:25

Я бы сам взял рюкзак и еще раз полетел в Иран - Радий Хабиров об итогах поездки в Тегеран

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

«Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и полетел в Иран», - сказал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе, комментируя итоги поездки в Исламскую Республику.

«Там безопасно, вкусная еда, цены раза в два-три меньше, чем у нас. Иран – это страна-наследница древнейшей цивилизации, там есть на что посмотреть. Когда мы рейс туда откроем, я бы сам с удовольствием еще раз туда полетел», - сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что визит делегации Башкортостана открыл новые возможности для сотрудничества республики с Ираном.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика