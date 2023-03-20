Я бы сам взял рюкзак и еще раз полетел в Иран - Радий Хабиров об итогах поездки в Тегеран

«Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и полетел в Иран», - сказал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе, комментируя итоги поездки в Исламскую Республику.

«Там безопасно, вкусная еда, цены раза в два-три меньше, чем у нас. Иран – это страна-наследница древнейшей цивилизации, там есть на что посмотреть. Когда мы рейс туда откроем, я бы сам с удовольствием еще раз туда полетел», - сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что визит делегации Башкортостана открыл новые возможности для сотрудничества республики с Ираном.