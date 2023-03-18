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Сегодня, 12:14

В Салавате свое жилье получают обманутые дольщики дома по ул. Бекетова

Минстрой РБ
Фото:Минстрой РБ

В Салавате 35 дольщиков пятиэтажки по ул. Бекетова в микрорайоне Восточном начали получать ключи от своих квартир. Дом недостроило ООО «Техстройсервис», он должен быть сдан в 2017 году. Стройку завершила Салаватская трубная компания на средства Фонда развития территорий и республиканского бюджета.

Дом введен в эксплуатацию в декабре 2022 года, на днях первые 20 собственников подписали акт приема-передачи жилых помещений. Квартиры сданы в получистовой отделке.

Как сообщал Башинформ, застройщик прошел процедуру банкротства в 2020 году, строительство дома возобновилось в 2021 году. На завершение объекты выделялось 284 млн руб.. Сдача планировалась не позднее 2023 года, и подрядчики от графика не отстали, отметили в Фонде защиты прав дольщиков.

«Этого события наша семья ждала более пяти лет. Старшей дочери было полгода, когда только начиналось строительство дома. Сейчас у нас подрастает второй ребенок», — поделилась жительница Салавата Регина Гайсина.

«Работа с обманутыми дольщиками по улице Бекетова в Салавате завершена.  В республике осталось восстановить в правах около 2,6 тыс. дольщиков из 38 домов, находящихся в Едином реестре проблемных объектов», — проинформировал замминистра строительства РБ Артем Ковшов.

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