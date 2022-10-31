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31 Октября , 15:45

В Салавате достраивают дом обманутых дольщиков

Ввод дома в эксплуатацию планируется в IV квартале текущего года.

минстрой РБ
Фото:минстрой РБ

В Салавате достраивают пятиэтажный дом по ул. Бекетова — проблемный объект банкротного застройщика «Техстройсервис». Своих квартир ждут 50 обманутых дольщиков.

«Техстройсервис» признали банкротом в декабре 2020 года. В июле 2021-го Фонд развития территорий принял решение достроить дом, который был готов на 25%.

По информации минстроя РБ, на сегодняшний день на объекте практически полностью смонтированы кровля, оконные конструкции. Строители завершают заливку полов, штукатурку стен последних двух из семи подъездов. Параллельно устанавливаются витражные окна на балконах квартир. Продолжается монтаж системы отопления.

В доме полностью готовы наружные сети водоснабжения и водоотведения. На улице также завершены работы по утеплению фасада дома, идет его декоративная покраска. Во дворе дома рабочие благоустраивают прилегающую территорию: асфальтируют внутриквартальные проезды, тротуары, устанавливают бордюры, подготавливают основание под будущие детскую и спортивную площадки. Необходимые для благоустройства материалы закуплены и завезены на строительную площадку. В ближайшее время подрядчик ожидает доставку малых архитектурных форм. 

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