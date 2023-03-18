В минсельхозе Башкирии назвали стоимость посевных работ в 2023 году

Стоимость проведения посевных работ в 2023 году в республике оценивается в 22 млрд руб., сообщил на агрономической конференции в Мишкино первый замминистра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов. Так как обильный урожай прошлого года упал в цене, и многие хозяйства предпочитают не продавать его за бесценок, а придержать до лучших времен - у аграриев образовалась нехватка ликвидности. Вместе с тем к посевной надо закупить семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, ремонтировать технику.

Восполнить недостаток средств возможно заемными средствами, и сейчас минсельхоз активно доводит до получателей средства льготных краткосрочных кредитов.

На семинаре специалисты отрасли обсудили тактику сева в северной лесостепи. Аналогичные мероприятия проводятся во всех климатических зонах республики - хороший урожай обеспечивается выбором подходящих для данных условий сортов, правильных технологий.

Как сообщал Башинформ, структура посевного клина в этом году сохраняется в прежних пропорциях. В 2022 году стоимость посевной кампании оценивалась в 20,455 млрд руб. (+на 25,3% к 2021).