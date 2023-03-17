В 25 городах и районах Башкирии с 17 по 19 марта состоятся сельхозярмарки

17, 18 и 19 марта в Башкирии состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства торговли и услуг.



«Будет организовано 30 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке».

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на администрацию Уфы, сельскохозяйственные ярмарки всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью у жителей. Например, сельхозярмарки выходного дня проводятся в столице региона еще с начала 1990-х годов.

«Такие ярмарки обеспечивают спрос горожан на овощную, крупяную продукцию нового урожая осенью, а также на мясомолочный ассортимент зимой по более приемлемым ценам, чем на рынке», — пояснили в мэрии Уфы.