Уровень безработицы по методологии МОТ снизился в Башкирии до рекордных 2,7%

В январе 2023 года уровень безработицы в Башкирии по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 2,7 процента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Для сравнения: к концу 2022 года соотношение безработных к работающему населению в регионе составляло 2,8 процента. Эти показатели являются самыми низкими с момента создания службы занятости, то есть с 1991 года.

Показатель «уровень безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ», определяется по данным ежемесячного выборочного обследования, проводимого статистиками в разных районах и городах Башкирии.

«По данным выборочных обследований рабочей силы, проведенных Росстатом, в среднем за ноябрь 2022 года – январь 2023-го уровень безработицы по методологии МОТ в республике составил 2,7 процента. За ноябрь 2021 года – январь 2022-го у нас была цифра 3,8 процента», – подчеркнула глава регионального минтруда Ленара Иванова.

По уровню регистрируемой безработицы в республике также отмечается положительная динамика по снижению, добавила Ленара Иванова. Так, за 2022 год количество официально зарегистрированных безработных снизилось практически в 1,5 раза (с 1,17 до 0,83 процента) и продолжает снижаться и в этом году. По состоянию на 15 марта 2023 года, уровень регистрируемой безработицы в Башкирии составляет 0,8 процента.

Как отметили в минтруде, к концу прошлого года в 36 муниципалитетах Башкирии уровень безработицы сложился ниже, чем в среднем по республике. Наименьший уровень отмечен в Сибае и Октябрьском, а также в Белорецком, Белебеевском, Хайбуллинском и Бирском районах. Более половины, или 55 процентов от численности безработных составляют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Как сообщал ранее «Башинформ», в законе о занятости населения появятся новые категории граждан: участники СВО, курьеры, таксисты.