В законе о занятости населения появятся новые категории граждан: участники СВО, курьеры, таксисты

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о занятости населения. Как выяснило информагентство «Башинформ», документом предлагается сделать акцент на предотвращении в стране безработицы. В частности, появятся дополнительные категории граждан, которые могут рассчитывать на помощь от служб занятости. Например, люди, ищущие лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. Кроме этого, в законопроекте определены категории граждан, которые в первую очередь получает услуги служб занятости. В их числе участники специальной военной операции и члены их семей.

Встать на учёт и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Более того, в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории, как самозанятые и платформенно занятые, то есть, курьеры, таксисты.

Также в законопроекте указана организация содействия трудоустройству молодёжи, работа служб занятости с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учёбы время. Большой раздел посвящён защите трудовых прав инвалидов.

Документом также предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. В том числе уточняется понятие «подходящая работа».

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, но сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».