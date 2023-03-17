Структура производимой продукции изменится в зависимости от импорта — минсельхоз Башкирии

Ассортимент производимой в Башкирии продукции АПК может измениться соответственно с потребностями новых зарубежных контрагентов, сообщил на брифинге вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

«В 2021-м и начале 2022-го мы поставляли много продукции в Европу, и в первую очередь это корма, европейские компании закупали их в больших количествах. А, например, Китай заинтересован в подсолнечном, рапсовом масле и меде. Также и Иран показал большую заинтересованность в наших продуктах. К тому же эта страна является "воротами" в другие страны — Ирак, Афганистан. Но в ходе визита стало ясно, что мясо птицы поставлять в Иран мы вряд ли будем. У них курица стоит 1 доллар за килограмм, примерно 76 рублей», — рассказал министр.

Так как в республике будет расти производство курятины, предстоит найти соответствующие рынки сбыта. Как сообщал Башинформ, новый владелец группы «Русское зерно», куда входят две птицефабрики и несколько производств комбикормов, намерен в два раза увеличить выпуск продукции, а власти республики, в свою очередь, гарантировали поставки кормов.

«„Черкизово“ планирует увеличивать производство с 65 тысяч тонн до 100 тысяч тонн в этом году и до 120 тысяч тонн в следующем, модернизировать „Уфимский комбинат хлебопродуктов“ (также входит в „Русское зерно“). Соответственно, нужно больше кормов, и для этого решено выращивать сою на больших площадях. А эта культура для нас традиционной не является, в основном ее импортировали. Но за последние годы образовался некоторый опыт, есть семена. Ограничение поставок очень сильно повлияет на животноводство, поэтому соя у нас появится», — констатировал глава республиканского АПК.

Наиболее интенсивные и дружелюбные связи установились с Беларусью, отметил министр: «Очень плотно работаем. Из Белоруссии к нам большей частью идет техника и технологии, также делаем совместные проекты по науке и поставкам продовольствия. В прошлом году башкирские делегации ездили туда три раза. В этом году в начале июня планируем поехать на "Белагро" с теми муниципалитетами, где будут строиться фермы. Также посмотрим элеваторы компании "Амкодор"».