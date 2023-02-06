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Вчера, 14:39

Группа «Черкизово» намерена вдвое увеличить производство мяса птицы в Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Производство мяса птицы на предприятиях Группы «Черкизово», расположенных на территории Башкирии, за ближайшие полтора года планируется увеличить вдвое. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя итоги недавней встречи с генеральным директором Группы «Черкизово» Сергеем Михайловым. 

«Мы имеем дело с очень серьезным, компетентным партнером, - сказал Радий Хабиров и поручил главам муниципалитетов, на территории которых расположены предприятия «Черкизово», оказывать «им полное содействие». 

«За полтора года мы договорились увеличить производство мяса птицы в два раза. Это не шутки, это довольно серьезные инвестиции. У наших коллег с «Черкизово» очень высокие компетенции. Они самые первые у нас в России по производству мяса птицы», - подчеркнул Глава региона. 

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что компания «Черкизово» планирует развивать в Башкирии свои птицеводческие предприятия. 

В конце прошлого года Группа «Черкизово» приобрела несколько птицеводческих и растениеводческих активов группы компаний «Русское зерно Уфа», в которую входят «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов», «Турбаслинские бройлеры».

По словам Сергея Михайлова, в ближайшее время начнётся их модернизация. Общий объём инвестиций составит примерно 500 млн рублей.

Так, уже в 2023 году планируется увеличение производительности с 65 тысяч до 100 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе в год, а в дальнейшем она достигнет 120 тысяч тонн.

Автор:Галина Бахшиева
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