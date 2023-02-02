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Вчера, 20:27

В Башкирии «Черкизово» инвестирует в птицеводство и растениеводство 500 млн рублей

пресс-служба Главы Башкирии
Фото:пресс-служба Главы Башкирии

Компания «Черкизово» планирует развивать в Башкирии свои птицеводческие предприятия. Данный вопрос сегодня, 2 февраля, обсудили в совместной встрече Глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

В конце прошлого года Группа «Черкизово» приобрела несколько птицеводческих и растениеводческих активов группы компаний «Русское зерно Уфа», в которую входят «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов», «Турбаслинские бройлеры». Сергей Михайлов сообщил, что в ближайшее время начнётся их  модернизация. По словам бизнесмена, общий объём инвестиций составит порядка 500 млн рублей. В 2023 году  планируется увеличение производительности с 65 тысяч до 100 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе в год, а в дальнейшем она достигнет 120 тысяч тонн. Сергей Михайлов добавил, что башкирские предприятия ранее не экспортировали свою продукцию, а сейчас подана первая заявка в Китай.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирия заинтересована в развитии перерабатывающих производств.

«Вы — наш крупный партнёр в области сельского хозяйства. Мы всегда работаем слаженно. Готовы обсудить меры поддержки, которые можем вам оказать для более интенсивного развития», — отметил руководитель республики.

Добавим, управление Россельхознадзора по Башкирии с начала 2022 года проконтролировало более 212,7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки в другие регионы России. Продукция АПК республики отгружена в общей сложности в 14 регионов страны, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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