Радий Хабиров рассказал о предпринимательнице, наладившей выпуск стирального экопорошка

Стиральный экопорошок «Мамин», который выпускается в Салаватском районе Башкортостана, пользуется популярностью не только в республике. Его можно найти на сайтах маркетплейсов и в магазинах соседних регионов.

«Выпускает его и другие моющие средства предпринимательница Айгуль Закирова. У нее свой цех в Салаватском районе – что особенно интересно, он расположен в сельской местности, а не в крупном промышленном центре, где обычно размещают подобные производства. Вся продукция сертифицирована. Свой бизнес Айгуль Закирова открыла в 2015 году. В 2022-м воспользовалась господдержкой – получила субсидию на возмещение затрат по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На эти средства предпринимательница закупила дополнительное оборудование, ассортимент стал больше – сейчас девушка регистрирует новую линейку. И думает о расширении рынков сбыта и объемов продукции», - написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Глава республики напомнил, что для предпринимателей Башкортостана действует целый ряд мер господдержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, о чем, кстати, писал «Башинформ», и пожелал Айгуль Закировой и всем активным, инициативным предпринимателям – удачи.