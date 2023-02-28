Как жителям Башкирии получить миллион на открытие своего бизнеса

Сколько:
от 100 до 500 тысяч рублей. Кому положено:
• Зарегистрированным в Башкирии индивидуальным предпринимателям до 25 лет или открывшим ООО, в котором е менее 50% учредителей в возрасте до 25 лет). Самозанятые пока не подойдут.
• Не получающим на одно и то же деньги еще и из бюджета Башкирии.
• Не имеющим просроченную задолженность по субсидиям, которые нужно вернуть.
• Не имеющим долгов по налогам, сборам, штрафам.
• Не состоящим в реестрах дисквалифицированных лиц и недобросовестных поставщиков, перечнях лиц, причастных к экстремизму и терроризму, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
• Вложившим в проект не менее 25% своих средств.
• В течение трех лет после получения гранта предоставляющим отчет о финансово-экономических показателях работы.
• Имеющим электронную цифровую подпись
.
• Прошедшим обучение основам бизнеса, например, бесплатные курсы в Центре «Мой бизнес». Грант можно потратить на:
• Аренду и ремонт офиса, в том числе оплату подключения электричества, газа, воды, тепла.
• Аренду или покупку оргтехники, оборудования, мебели, необходимых предметов, кроме зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей.
• Первый взнос по передаче прав на франшизу (паушальный платеж) или при заключении договора лизинга.
• Оплату коммунальных услуг, связи и интернета в офисе.
• Оформление патентов и других результатов интеллектуальной деятельности.
• Переоборудование машины для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (если в рамках проекта).
• Регистрацию, хостинг и продвижение сайтов, покупку лицензий на необходимые программы. Куда обращаться:
в Министерство предпринимательства и туризма (Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 342, 350 ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Проконсультироваться по поводу грантов можно по телефонам +7(347) 218-08-26 или +7 (347) 224-99-99.
Важно знать: О начале приема заявок на конкурс в этом году Министерство предпринимательства и туризма сообщит через свой официальный сайт
и соцсети
. В 2022 году заявки принимались с 1 августа.