Как жителям Башкирии получить миллион на открытие своего бизнеса
В республике много государственных программ помощи начинающим бизнесменам. Будущие миллионеры и даже миллиардеры могут получить до семи миллионов рублей, возвращать которые не нужно. Совместно с экспертами республиканских министерств составили справочник важнейших из них.
1
Грант для молодых предпринимателей
Сколько:
от 100 до 500 тысяч рублей.

Кому положено:
• Зарегистрированным в Башкирии индивидуальным предпринимателям до 25 лет или открывшим ООО, в котором е менее 50% учредителей в возрасте до 25 лет). Самозанятые пока не подойдут.

• Не получающим на одно и то же деньги еще и из бюджета Башкирии.

• Не имеющим просроченную задолженность по субсидиям, которые нужно вернуть.

• Не имеющим долгов по налогам, сборам, штрафам.

• Не состоящим в реестрах дисквалифицированных лиц и недобросовестных поставщиков, перечнях лиц, причастных к экстремизму и терроризму, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

• Вложившим в проект не менее 25% своих средств.

• В течение трех лет после получения гранта предоставляющим отчет о финансово-экономических показателях работы.

• Имеющим электронную цифровую подпись.

• Прошедшим обучение основам бизнеса, например, бесплатные курсы в Центре «Мой бизнес».

Грант можно потратить на:
• Аренду и ремонт офиса, в том числе оплату подключения электричества, газа, воды, тепла.

• Аренду или покупку оргтехники, оборудования, мебели, необходимых предметов, кроме зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей.

• Первый взнос по передаче прав на франшизу (паушальный платеж) или при заключении договора лизинга.

• Оплату коммунальных услуг, связи и интернета в офисе.

• Оформление патентов и других результатов интеллектуальной деятельности.

• Переоборудование машины для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (если в рамках проекта).

• Регистрацию, хостинг и продвижение сайтов, покупку лицензий на необходимые программы.

Куда обращаться:
в Министерство предпринимательства и туризма (Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 342, 350 ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Проконсультироваться по поводу грантов можно по телефонам +7(347) 218-08-26 или +7 (347) 224-99-99.

Важно знать: О начале приема заявок на конкурс в этом году Министерство предпринимательства и туризма сообщит через свой официальный сайт и соцсети. В 2022 году заявки принимались с 1 августа.
2
Муниципальные программы поддержки
Кому положено:
малому и среднему бизнесу, зарегистрированному на территории муниципалитета, самозанятым.

Сколько:
по одному виду 500 тыс. рублей, по нескольким видам: 1 млн рублей.

Грант можно потратить на:
• Оплату аренды здания, помещения, земельного участка.

• Коммунальные услуги, подключение инженерной инфраструктуры.

• Первоначальный взнос и лизинговые платежи по договорам лизинга.

• Оплату процентов по кредитным договорам, заключенным на инвестиционные цели.

• Покупку основных средств, сырья, расходных материалов.

• Разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на маркетплейсах.

Куда обращаться:
к бизнес-шерифу города и района. Их актуальный список с сотовыми телефонами качайте тут
КСТАТИ
Центр «Мой бизнес». Сюда можно прийти и вас бесплатно проконсультируют по правовым, бухгалтерским, маркетинговым, кадровым вопросам, помогут разместить на электронных торговых площадках, зарегистрировать товарный знак, привести продукцию в соответствие с необходимыми требованиями, в том числе международной сертификации. Все адреса и контакты тут
3
Социальный контракт – помощь на открытие дела
Сколько:
до 350 тысяч рублей.

Кому положено:
• Граждане России, проживающие в Башкирии и официально признанные малоимущими, то есть чей доход ниже прожиточного минимума. Все совершеннолетние трудоспособные члены малоимущей семьи должны будут подписать согласие на заключение такого контракта.

• Не получавшие поддержку на бизнес последние три года.

• Официально не трудоустроенные. Открываемый бизнес должен стать основным доходом.

• Бизнес должен проработать минимум год.

На что можно потратить:
• На оборудование, инвентарь, инструменты, которые необходимы для ведения дела и можно использовать многократно. Это может быть даже автомобиль, есть ваш бизнес — курьерские услуги.

• На аренду можно потратить не более 15% общей суммы.

Важно знать:
Социальный контракт также можно оформить на обучение новой профессии (до 30 тысяч), поиск новой работы и развитие личного подсобного хозяйства(до 200 тысяч).

Куда обращаться:
• Республиканский центр социальной поддержки населения (адреса и контакты вашего ищите по этой ссылке)

• Любой удобный к вам МФЦ

Центр занятости по месту жительства

• Центр «Семья». По этой ссылке телефоны и контакты.
КСТАТИ
Социальный контракт можно сочетать с грантом для молодых или социальных предпринимателей, если вы попадаете под все условия. Самое главное, не брать на одно и то же деньги два раза. Условно говоря, если вы открываете парикмахерскую, то одним грантом можно оплатить оборудование и мебель, вторым аренду и расходные материалы.
4
Единовременная поддержка на открытие дела
Сколько:
153 тысячи рублей

Кому положено:
• Гражданам России, официально признанным безработными и последний год не зарегистрированным как ИП, фермер или самозанятый.

На что можно потратить:
• Любые расходы, прописанные и утверждённые в бизнес-плане, который нужно будет защитить перед комиссией.

Куда обращаться:
Центр занятости вашего города или района
5
Грант на открытие своей фермы «Агростартап»
Сколько:
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - до 7 млн рублей, для иных видов деятельности - до 5 млн рублей.

Кому положено:
• Гражданин России обязуется в течение 30 дней после объявления его победителем зарегистрировать на сельской территории ИП, основным видом деятельного которого будет «производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции».

• Заявитель не получал раньше поддержку, субсидии или гранты на поддержку начинающего фермера (кроме социальных выплат и помощи на открытие своего бизнеса).

• 10% средств нужно вложить самостоятельно.

• Не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов более чем на 10 тысяч рублей.

• Заявитель берет обязательства принять новых постоянных работников и сохранять рабочие места в течение пяти лет. Если грант до 2 млн рублей, то один постоянный работник, если более 2 млн рублей, то два новых постоянных работника, учитывая главу КФХ и ИП.

• Заявитель берет обязательства использовать грант в течение 18 месяцев, заниматься фермерством не менее пяти лет со дня получения средств, регулярно достигая плановых показателей, прописанных в бизнес-плане.

Грант можно потратить на:
• Покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

• Разработку проектной документации для строительства или реконструкции, а также само строительство, ремонт или покупку складов и производственных помещений. Их подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

• Покупку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; рыбопосадочного материала;

• Покупку сельскохозяйственной техники;

• Покупку посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;

• От 25% до 50% в фонд потребительского кооператива, членом которого является фермер;

• Погашение основного долга по кредитам в российских банках, которые фермер взял в процессе выполнения гранта на покупку помещений и сельхозтехники (не более 20% стоимости проекта).

Куда обращаться:
в управление сельского хозяйства администрации своего района.
28.02.2023

Текст - Станислав Шахов.
Фото - Олег Яровиков, ИА «Башинформ», www.freepik.com.
Дизайн - Валерия Любина.