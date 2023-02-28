Как жителям Башкирии получить миллион на открытие своего бизнеса

Сколько:

для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - до 7 млн рублей, для иных видов деятельности - до 5 млн рублей.



Кому положено:

• Гражданин России обязуется в течение 30 дней после объявления его победителем зарегистрировать на сельской территории ИП, основным видом деятельного которого будет «производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции».



• Заявитель не получал раньше поддержку, субсидии или гранты на поддержку начинающего фермера (кроме социальных выплат и помощи на открытие своего бизнеса).



• 10% средств нужно вложить самостоятельно.



• Не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов более чем на 10 тысяч рублей.



• Заявитель берет обязательства принять новых постоянных работников и сохранять рабочие места в течение пяти лет. Если грант до 2 млн рублей, то один постоянный работник, если более 2 млн рублей, то два новых постоянных работника, учитывая главу КФХ и ИП.



• Заявитель берет обязательства использовать грант в течение 18 месяцев, заниматься фермерством не менее пяти лет со дня получения средств, регулярно достигая плановых показателей, прописанных в бизнес-плане.



Грант можно потратить на:

• Покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;



• Разработку проектной документации для строительства или реконструкции, а также само строительство, ремонт или покупку складов и производственных помещений. Их подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;



• Покупку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; рыбопосадочного материала;



• Покупку сельскохозяйственной техники;



• Покупку посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;



• От 25% до 50% в фонд потребительского кооператива, членом которого является фермер;



• Погашение основного долга по кредитам в российских банках, которые фермер взял в процессе выполнения гранта на покупку помещений и сельхозтехники (не более 20% стоимости проекта).



Куда обращаться:

в управление сельского хозяйства администрации своего района.

