На юге Башкирии на трассе Р-240 построят два придорожных комплекса

В Куюргазинском районе на оренбургской трассе строятся два придорожных комплекса. Представители минторговли (оператор проекта) встретились на стройплощадках с инвесторами и бизнес-шерифом муниципалитета.

Комплекс ООО «Анжедор» стоимостью более 100 млн руб. будет включать в себя АЗС, АГЗС, шинный центр с шиномонтажом, электрозарядную станцию, кафе, а также магазин по розливу моторного масла. Строительство планируется завершить к концу текущего года. Также «Анжедор» занимается аналогичными проектами в Благоварском, Благовещенском, Белорецком и Буздякском районах.

Проект ООО «Лесагротранс» с объемом инвестиций 51,5 млн руб. включает роботизированную автомойку, стоянку, кафе, мотель, молельню, детскую площадку.

В районе появился еще один инвестор — он собирается построить гостиницу с кафе и стоянкой на муниципальной дороге. Здесь потребуется 20 млн руб. инвестиций.

Как напомнили в минторговли РБ, инвестпроекты по строительству (модернизации) объектов придорожного сервиса могут войти в Перечень приоритетных при объеме инвестиций от 50 млн руб. для комплексов на федеральных автодорогах, от 20 млн руб. — для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений, и от 10 млн руб. — для инвестпроектов на северо-востоке республики, в Зауралье, а также в геопарках «Янган-Тау» и «Торатау».

Также инвесторы сферы придорожного сервиса могут получить следующие меры поддержки. Если проект предполагает создание не менее 15 рабочих мест — получение земельного участка в аренду без торгов.

Существенной мерой поддержки является субсидия на возмещение части затрат на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры — в размере до 30 млн руб., но не более 50% затрат для проектов, реализуемых вдоль федеральных автодорог, и 70% затрат для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений.

Сейчас минторговли прорабатывает инициативы 97 инвесторов с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году в республике заработали 129 новых объектов придорожного сервиса общей стоимостью 1,8 млрд рублей. 27 из них построены на федеральных трассах, 55 — на региональных дорогах, 36 — на межмуниципальных и 11 — на местных дорогах.