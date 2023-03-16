На развитие одного из районов Уфы за два года направят более 600 миллионов рублей

Глав администрации Уфы утвердил изменения в муниципальную программу «Развитие территории

Советского района". Согласно документу, за два года на развитие Советского района из вех видов бюджетов будет направлено 654 миллиона рублей: 330 млн в 2023-м и 324 млн в 2024 году. Средства будут идти на ремонт дорог, жилья, содержание и благоустройство территорий.

Наибольшие расходы, как правило, приходятся на дорожную отрасль. О том, какие дороги будут отремонтированы в Уфе в 2023 году, сообщал "Башинформ".