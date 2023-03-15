Еще одна авиакомпания начнет выполнять рейсы Уфа - Минеральные Воды

С 27 марта Utair начинает полеты по маршруту Уфа — Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов — от 4 485 рублей. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

«Продолжаем наращивать программу полетов в курортные города. В этом году уже открыли дополнительные рейсы в Минеральные Воды и Сочи из столицы и регионов. А сейчас для удобства пассажиров будем дважды в неделю выполнять полеты из Уфы. При необходимости добавим в расписание дополнительные рейсы», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Как сообщал ранее «Башинформ», Федеральное агентство воздушного транспорта провело дополнительный отбор авиаперевозчиков, которым в 2023 году будут предоставлены субсидии из федерального бюджета для доступности воздушных перевозок населению и формирования региональной маршрутной сети.

В список включены авиарейсы из уфимского аэропорта в Надым, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск.

В перечень субсидируемых вошли также рейсы в Уфу из Астрахани, Волгограда, Грозного, Красноярска, Минеральных Вод, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары и Тюмени.